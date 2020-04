Coronavirus : la France face au confinement

Au quotidien, ces travailleurs français ne connaissent pas vraiment le confinement. Chaque jour, ils retrouvent leur univers professionnel bouleversé depuis déjà cinq semaines. C'est le cas d'Anne-Lise. Habituellement, elle fabrique des chaussons. Mais, aujourd'hui, finies les charentaises. "Notre atelier de piqûre est utilisé à 100% pour fabriquer des masques depuis plus de deux semaines, explique-t-elle. Initialement, on a un petit carré qu'on va venir plisser et faire des chapelets de masques. Puis, on va les emballer dans des boites à chaussures".

"Je suis ravie de pouvoir rendre service à la population"

Pas moins de 2 000 masques sont fabriqués dans l'atelier chaque jour. Les couturières n'ont pas hésité une seconde à se reconvertir. "Je suis ravie de pouvoir rendre service à la population, que les gens se sentent davantage protégés, en sécurité pour travailler", confie l'une d'entre elles. Les clients affluent.

Le JT

Les autres sujets du JT