Coronavirus : la France enregistre plus de 2 000 nouveaux cas en 24 heures

Une légère progression des cas, mais une diminution des hospitalisations. Le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 a progressé de 2 238 en 24 heures en France, portant le total des cas à 16 129 sur la semaine, selon les chiffres publiés mardi 18 août par la direction générale de la santé (DGS).

Les hôpitaux français ont admis 185 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 234 lundi. Au total, 4 823 patients sont actuellement hospitalisés, soit 102 de moins que lundi, dont 380 en service de réanimation (contre 384 la veille).

Au total, 30 451 personnes sont mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie (soit 22 morts supplémentaires en 24 heures), dont 19 940 au sein des établissements hospitaliers et 10 511 en établissements sociaux et médico-sociaux.

Le taux de positivité des tests en légère hausse

Le pourcentage de tests positifs continue à augmenter, à 3% contre 2,9% lundi et 29 nouveaux clusters ont été détectés, a aussi indiqué la DGS, qui recommande toujours activement le port du masque et les respect des autres gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation physique dès qu'elle est possible.

Face à la persistance de l'épidémie de coronavirus, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé, à partir du 1er septembre, la systématisation du port du masque dans les entreprises, où le télétravail continue d'être encouragé.