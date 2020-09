Coronavirus : la France enregistre 8 550 nouveaux cas en 24 heures, la hausse se confirme

Les autorités sanitaires ont également découvert 53 nouveaux clusters en 24 heures, pour un total de 484 actuellement en cours d'investigation.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures en France a atteint le chiffre de 8 550 a annoncé samedi 5 septembre la Direction générale de la Santé (DGS). Ce chiffre est proche du record de vendredi, quand près de 9 000 cas (8 975) avait été enregistrés. Les jours précédents, on dénombrait un peu plus de 7 000 nouveaux cas par jour.

"En France métropolitaine, la progression de la circulation virale est exponentielle. La dynamique de la transmission en forte croissance est préoccupante", relève Santé publique France. Surtout, la multiplication des tests n'explique pas "la hausse des cas observés", selon ce communiqué. "Depuis début juillet, le nombre de patients dépistés a été multiplié par un peu plus de deux et le nombre de nouveaux cas par douze", relève ainsi Santé publique France. Près de neuf millions de tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie, dont plus d'un million au cours de la semaine écoulée.

484 "clusters" en cours d'investigation

Quelque 53 nouveaux "clusters" ont été détectés, sur un total de 484 en cours d'investigation, dont 208 dans des Ehpad. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue parallèlement d'augmenter : il a atteint 4,7% samedi, alors qu'il s'établissait à 4,3% mercredi et 4,4% jeudi, d'après la DGS. Le nombre de décès hospitaliers a atteint 20 222, soit 12 de plus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 30 698 décès depuis le début de l'épidémie. Enfin, le nombre de nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours a atteint 1 661, dont 285 en réanimation, selon Santé publique France.