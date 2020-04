Coronavirus : la fiabilité des tests sérologiques en question

L’inquiétude reste profonde chez les Français. Craignant d’avoir contracté le coronavirus, beaucoup d’entre eux décident de se rendre dans certains laboratoires pour réaliser un test sérologique. Contre 25 euros, une prise de sang est effectuée et les résultats doivent permettre de savoir si l’organisme a généré des anticorps et donc savoir s’il a été confronté au coronavirus. Une méthode qui se multiplie dans plusieurs villes de France.

Une fiabilité discutable

Si de plus en plus de personnes décident de choisir cette option pour se faire dépister, elle n’est pas encore totalement acceptée de tous. Les professionnels de santé alertent sur le fait que les autorités sanitaires n’ont validé aucun de ses tests mardi 7 avril, les laboratoires se contentent du marquage CE. « Ce sont principalement des critères administratifs. Il faut que ces kits soient évalués et validés par un laboratoire expert avant qu’ils puissent être utilisés par les patients », rappelle Samira Kremer, directrice de l’Institut de virologie du CHU de Strasbourg (Bas-Rhin).