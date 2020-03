Covid-19 : la fermeture des écoles, un casse-tête pour les parents

Les crèches et les écoles du de l'Oise et du Haut-Rhin seront fermées pendant quinze jours en raison de l'épidémie de Covid-19 qui frappe la France. Les parents, surtout ceux qui travaillent, vont donc devoir trouver des solutions. "Ce sera le grand-père qui prendra le relais puisque de toute façon il n'y a pas de système de garderie ni de centre aéré", explique une mère de famille aux caméras de France 3. "On ne s'est pas encore organisés, mais on peut faire du télétravail", indique de son côté un père de famille.

Des mesures exceptionnelles

Si le télétravail est impossible et que les parents n'ont aucune solution de garde, le gouvernement a mis en place une procédure exceptionnelle : un arrêt de travail dont l'employeur devra faire la demande pour son salarié. Il ne concerne que les parents dont les enfants ont moins de 16 ans et un seul parent pourra en bénéficier. L'arrêt de travail sera délivré pour une durée de 14 jours.