Coronavirus : la COP26, qui devait se tenir à Glasgow en novembre prochain, est reportée

L'épidémie de coronavirus aura aussi eu raison de la COP26. En raison de la crise sanitaire en cours, la 26e conférence annuelle de l'Onu sur le climat n'aura pas lieu du 9 au 29 novembre à Glasgow (Ecosse) comme prévue. L'événement est reporté, a annoncé le gouvernement britannique, mercredi 1er avril. "Compte tenu de l'impact mondial et continu du COVID-19, la tenue d'une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n'est plus possible", peut-on lire dans un communiqué (en anglais).

