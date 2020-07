Coronavirus : la colère des Indiens d'Amérique

A l’extrême nord du Brésil, au cœur de la forêt amazonienne, les peuples d'Indiens sont menacés par l'arrivée du Covid-19 sur leurs terres. C'est la première fois que l'armée organise une mission spéciale Covid-19 là-bas. Une mission transformée en opération de communication pour redorer l'image du président Jair Bolsonaro.

Une opération de communication ?

Accusé de ne pas se préoccuper du sort des peuples indigènes, le président brésilien a réagi. 25 médecins et infirmiers militaires sont dépêchés sur place avec plus de 4 tonnes de tests rapides et de médicaments, dont l'hydroxychloroquine, défendue par le président brésilien. "Cela ne va pas dire qu'on va leur prescrire pour soigner le Covid-19. On en prend aussi parce qu'il y a des cas de malaria", indique Robson Da Silva, l'un des responsables de la mission.

