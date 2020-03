Coronavirus : la chloroquine, "mirage ou miracle" ?

Claude Maylin, cancérologue parisien, souhaite qu’on laisse une chance à la chloroquine pour lutter contre le Covid-19 : "On doit essayer de savoir si ce traitement à la chloroquine est miraculeux ou un mirage. Le conseil scientifique a récusé ce traitement, car il ne reposait que sur 24 malades. Mais la réputation en virologie du Pr Raoult est de niveau mondial et il a eu le mérite de mettre en alerte les comités sanitaires européens pour mettre en place un essai sur 3 200 patients. Dans quinze jours, on aura les résultats".

"Traitement simple et gratuit"

Si les résultats sont positifs, le ministre de la Santé n’utiliserait la chloroquine qu’en milieu hospitalier et pour les formes sévères. "Mais si vous attendez le stade 4 pour mettre en place un traitement efficace, il ne marchera pas", fait remarquer le professeur Claude Maylin. "C’est un traitement simple. Ce sont des comprimés gratuits mis à disposition par Sanofi", souligne-t-il. "Le conseil scientifique a néanmoins alerté à juste titre sur les effets secondaires", conclut le cancérologue exerçant à l’hôpital Saint-Louis à Paris.

