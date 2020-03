Coronavirus : la Chine va livrer un milliard de masques à la France

"C'est une opération sans précédent qui va commencer : un milliard de masques dont les fameux FFP2, les plus performants et de l'équipement médical acheminé. Un véritable pont aérien a été mis en place entre la Chine et l'Hexagone : des masques commandés pour un montant d'1,5 million d'euros. Le premier avion partira dimanche 29 mars avec dix millions de masques dans les soutes. Il y aura 56 rotations étalées sur 14 semaines", détaille Arnaud Miguet depuis Wuhan.

Redorer son image

"La Chine veut redorer son image et montrer qu'elle est guérie du Covid-19", ajoute le journaliste. L'opération sera diffusée comme une propagande à la télévision chinoise, montrant que le pays est généreux et capable d'être au chevet d'une Europe désormais malade. "La diplomatie et le made in China ne peuvent que mieux s'en porter", ajoute Arnaud Miguet.