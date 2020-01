Coronavirus : la Chine renforce ses mesures

À l'entrée du métro de Pékin (Chine), le contrôle de température obligatoire. Le personnel porte des combinaisons de protection, des masques, et sont munis caméras thermiques. La capitale de 20 millions d'habitants vit désormais au ralenti. Il n'y a pas grand monde dans les transports ni dans les rues, en cette période de Nouvel An normalement festive et agitée. Les autorités ont décidé de prolonger les congés pour repousser les pics d'affluence dans les transports. "Je suis inquiet, stressé. Mes parents ne sortent pas, juste en cas d'urgence. On devait partir en vacances au Japon, on a annulé", explique un passant.

La mise en quarantaine de Wuhan se poursuit

Dans les magasins, certains rayons sont vides. Les clients ont pris leurs précautions. L'épidémie s'est étendue à une trentaine de provinces. À Wuhan (Chine), berceau du virus, la mise en quarantaine des 11 millions d'habitants se poursuit. Le président chinois a lancé la mobilisation générale. Des experts spécialisés dans la santé respiratoire sont arrivés dimanche 26 janvier de tout le pays avec du matériel pour traiter les cas qui se multiplient.

