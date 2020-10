Coronavirus : la Belgique submergée par l'épidémie

La Belgique est submergée par l'épidémie de coronavirus. "Les indicateurs sont dans le rouge depuis plus d'une semaine. Le taux d'incidence atteint 1 390 cas positifs pour 100 000 habitants, avec un pic enregistré dans la province de Liège à plus de 2 600 cas positifs pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, c'est quatre fois la moyenne française, qui est déjà très haute, et 20 fois la moyenne de l'Allemagne", rapporte le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto, en duplex depuis Bruxelles dans le 23h de franceinfo, mardi 27 octobre.

Les médecins réclament de toute urgence un reconfinement

"La Belgique a également battu un autre record : celui du nombre d'admissions à l'hôpital en 24h, qui a atteint 689 admissions. Jamais, au cours de la première vague au printemps dernier, le pays n'avait atteint un tel chiffre. L'épidémie semble donc incontrôlable et de nombreux médecins réclament de toute urgence un reconfinement total du pays. Mais le gouvernement a toujours dit qu'il voulait se laisser le temps de voir les effets des mesures prises ces derniers jours", conclut le journaliste.

