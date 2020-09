Coronavirus : la Belgique classe le Nord et le Pas-de-Calais en zone rouge

La Belgique a classé le Nord et le Pas-de-Calais en zone rouge, vendredi 18 septembre à 16h. "Pour les déplacements non essentiels, zone rouge cela veut dire que les voyages sont interdits depuis la Belgique", explique Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions en duplex de Bruxelles. Et pour ceux qui reviendraient de ces deux départements français, il faudra passer un test et respecter une quarantaine, pendant quatorze jours.

"I l existe des dérogations"

"Bien sûr, il existe des dérogations et elles sont nombreuses", ajoute-t-il. Les travailleurs frontaliers, par exemple, ne sont pas concernés par ces mesures, comme les étudiants ou les transporteurs. "Ne sont pas concernés, non plus, les déplacements pour raisons médicales ou pour les achats de première nécessité. Cela veut donc dire que l’on peut encore continuer à aller faire quelques courses de l’autre côté de la frontière."

