Coronavirus : l'Union européenne lève plus de 7 milliards d'euros pour un vaccin lors d'un téléthon mondial

Lors de ce marathon en ligne, lundi, la France a promis une contribution de 500 millions d'euros.

Parmi les donateurs, la chanteuse Madonna, Bill et Melinda Gates, et surtout des Etats... Un téléthon mondial organisé par l'Union européenne pour financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le Covid-19 a permis de rassembler 7,4 milliards d'euros de contributions, lundi 4 mai.

"Nous l'avons fait. Nous avons obtenu 7,4 milliards d'euros", a annoncé, avec un grand sourire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue de cette collecte en ligne de trois heures. Madonna a été la dernière donatrice avec un million de dollars.

L'objectif visé était de 7,5 milliards d'euros, soit 8 milliards de dollars. Il devrait être atteint dans les prochains jours car la Turquie, la principauté de Monaco et la Banque européenne d'investissement n'ont pas précisé le montant de leurs contributions.

L'UE au rendez-vous, pas les Etats-Unis

La Commission européenne avait donné le coup d'envoi de ce marathon en promettant un milliard d'euros, suivie par la France et l'Allemagne, ce qui a permis de passer la barre des 2 milliards, avec des contributions de 500 et 525 millions d'euros respectivement.

La Chine, d'où est parti le virus, s'est engagée pour 45,6 millions d'euros. L'Afrique du Sud, représentante du continent, a promis 1,1 milliard et l'Amérique latine a fait des promesses, sans les chiffrer, par la voix du représentant du Mexique. La Fondation Gates s'est engagée pour 125 millions d'euros.

Cette initiative a été contrariée par le cavalier seul des Etats-Unis. Le président Donald Trump est en conflit ouvert avec l'Organisation mondiale de la santé et affiche sa volonté de voir les Etats-Unis se doter d'un vaccin pour la fin de l'année. L'administration américaine a minimisé, lundi, une conférence "parmi tant d'autres". "Le chacun pour soi est une erreur majeure", a déploré Emmanuel Macron.

"Un bien public mondial", selon Macron

La première conséquence du cavalier seul américain pourrait être une accélération des rivalités dans la course au vaccin, ce que redoutent les Européens. Plus de cent projets de recherche sont actuellement menés dans le monde, dont huit sont déjà au stade des essais cliniques aux Etats-Unis, en Chine et en Europe.

La levée de fonds de la Commission est un premier pas. "Il faudra cinq fois ce montant" pour développer et distribuer le vaccin, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce vaccin devra être "un bien public mondial", a insisté Emmanuel Macron.