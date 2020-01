Coronavirus : l'organisation du rapatriement des Français de Chine

Pour les Français expatriés en Chine qui veulent rentrer en France, le retour pourrait se faire en plusieurs fois. "Un premier avion de rapatriement devrait décoller de Paris cette fin de semaine. Selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, les premiers expatriés français devraient donc arriver en France vendredi soir, au plus tard samedi matin. On parle de plusieurs vols, et dans chaque avion une équipe du Samu", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud.

Elles seront placées en quarantaine pendant 14 jours

"Pour les personnes qui présentent des symptômes, de la fièvre, une toux, un test diagnostique sera fait ici à Paris. Pour les autres, elles seront placées en quarantaine pendant 14 jours, elles devront prendre leur température deux fois par jour. Pour leur lieu d'hébergement, on en sait un peu plus. On sait qu'il sera en région parisienne. Pour être plus près d'un hôpital qui serait capable de prendre en charge une personne infectée par le coronavirus", conclut la journaliste.