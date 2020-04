Coronavirus : "L'objectif est de doter chaque habitant de Cannes d'un masque", fixe le maire David Lisnard

"On a une production de 3 000 à 4 000 masques par jour", précise David Lisnard qui a mis à contribution une dizaine de couturiers locaux. Il entend le rendre obligatoire dans les lieux à "interactions humaines".

La ville de Cannes lance une "manufacture locale de masques en tissu" pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, annonce le maire de la ville, David Lisnard mardi 7 avril sur franceinfo. Une dizaine de couturiers se sont lancés dans leur production. Ces protections seront offertes aux habitants. La municipalité a également acheté des imprimantes 3D pour fabriquer des visières en plexiglas pour les salariés exposés. "L'objectif est de doter chaque habitant d'un masque", a expliqué l'élu cannois.

franceinfo : Quel est votre objectif ?

David Lisnard : L'objectif est de doter, et on commence les fournitures dès cette semaine, chaque habitant d'un masque. C'est un masque qui est utilisable plusieurs fois, qui passe en machine, aux normes Afnor [l'Association française de normalisation]. Il doit s'ajouter aux mesures barrières, ça ne les remplace pas, mais ça permet d'éviter de postillonner, de contaminer les autres en gardant la distanciation. Chaque habitant aura un masque avec une notice explicative, avec une housse. On commence la distribution demain et au cours des dix jours suivants. Avant de le rendre obligatoire on s'est assurés de pouvoir fournir. On a mis en réseau des couturiers et couturières cannoises qui sont en train des les produire. On a une production de 3 000 à 4 000 masques par jour.

Vous attendez une doctrine nationale sur les masques ?

Je pense qu'il y aura une doctrine nationale, mais on ne l'attend pas. Dans la période de transition, il faut des mesures d'hygiène transitoire.

S'il n'y avait pas de doctrine nationale j'ai rédigé un arrêté que je serai en mesure de promulguer lorsque chacun aura son masque.David Lisnard, maire de Cannesà franceinfo

L'idée n'est pas de le rendre obligatoire partout et tout le temps, ça n'a pas de sens. C'est de le rendre obligatoire dans les lieux d'interactions humaines. Dans les commerces, sur les marchés, quand on rentre dans une administration. Il faudra ajouter cette mesure pendant le déconfinement progressif en plus des autres mesures, se laver les mains, garder ses distances.

Constatez-vous un relâchement du confinement ?

Il y a une majorité des gens qui sont confinés, qui respectent les règles et qui font preuve de civisme. Ce sont des libertés importantes nécessaires et je trouve que c'est quand même respecté. On voit des personnes dans la rue, la police est très présente et on est à 90 à 110 PV par jour, mais 98% des gens contrôlés ont leur attestation valable pour se déplacer. On ne voit plus d'attroupements sur les plages... Il y a des gens qui ont le droit d'aller travailler, de faire leurs courses. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand relâchement.