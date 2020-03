Coronavirus : l'Italie proche d'atteindre le pic de l'épidémie

L'Italie a bientôt atteint son pic épidémique. "Le pic de l'épidémie n'est plus très loin. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le responsable de la protection civile il y a moins d'une heure lors de sa conférence de presse", explique Alban Mikoczy, correspondant France Télévisions en Italie, dimanche 29 mars. "Le nombre de décès quotidiens est en légère baisse : 756 dimanche contre 889 samedi. Nous sommes tout de même à près de 11 000 morts en Italie."

Le nombre de cas positifs par rapport à celui des cas traités n'augmente plus

"Surtout, ce qui est nouveau, c'est que les entrées dans les hôpitaux sont désormais stables et que les médecins ont donc un peu plus de temps pour s'occuper des patients. Le nombre de cas positifs par rapport à celui des cas traités n'augmente plus, ce qui veut dire, selon les experts, que nous sommes au pic de l'épidémie et que nous allons commencer, la semaine prochaine, une longue descente", poursuit Alban Mikoczy.

Le JT

Les autres sujets du JT