Coronavirus : l'Europe de nouveau dans la tourmente

La seconde vague de coronavirus déferle sur le monde et plus particulièrement sur l'Europe. Les pays du Vieux Continent ont tout fait pour éviter un rebond épidémique, mais les chiffres de contaminations s'affolent depuis la rentrée. L'Allemagne ou encore la Belgique, épargnées par la première vague, n'y échappent pas. "On a dépassé le nombre de patients hospitalisés lors de la première vague", s'inquiète par exemple François Frix, infirmier à Liège, en Belgique.

L'hypothèse d'un reconfinement

Tous les pays veulent d'abord éviter le reconfinement, trop lourd économiquement. L'Allemagne, la France, l'Italie ou encore la Belgique optent pour l'instauration d'un couvre-feu nocturne et la fermeture locale de bars et de restaurants. Les rassemblements sont également interdits. Les mesures sont difficilement acceptées pour des Européens déjà éprouvés, alors que se profile l'hypothèse d'un reconfinement. En Belgique, il pourrait être mis en place dès la semaine prochaine.