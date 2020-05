Coronavirus : l'épidémie est-elle au plus bas ?

Dans la France du déconfinement, où en est l'épidémie de Covid-19 ? Près d'une trentaine de foyers de contamination ont été recensés durant les derniers jours. Est-ce inquiétant ? Selon les experts, cela illustre notre capacité à mieux repérer les foyers de contamination. Depuis dix jours, des centaines d’enquêteurs de l'Assurance maladie tracent les contacts des malades et leur proposent systématiquement un test de dépistage au Covid-19.

Il faut attendre avant de tirer un bilan

"C'est plutôt une bonne chose de mettre en évidence des foyers de contamination. La vraie question, c'est de savoir si on les met en évidence suffisamment tôt pour réellement contenir l'épidémie ?", explique la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Saint-Louis (Paris). Compte tenu du délai d'incubation et d'éventuelles complications, il faut encore attendre une dizaine de jours pour savoir si l'épidémie est réellement endiguée. "Tout le monde a intégré les mesures barrières. On pense que s'il y a une remontée de la courbe des contaminations, elle sera très faible", précise le Dr Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures.

