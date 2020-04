Coronavirus : l'eau du robinet est sûre, assure Suez qui "incite tous les Français" à la boire "sereinement"

Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez, explique que les autorités publiques de santé ont recommandé "de légèrement augmenter les proportions de chlore" dans l'eau distribuée.

L’eau du robinet est bien 100% sûre, martèle sur franceinfo, vendredi 3 avril, Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez, en charge des opérations et de la France, alors que se multiplient les craintes concernant une possible contamination de l’eau du robinet.

Le coronavirus Covid-19 "ne résiste pas au traitement de l'eau", assure le directeur général adjoint de Suez. "Par ailleurs, l'eau du robinet est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés au monde, explique Marc Boursier. Donc, on peut rester chez soi et appliquer le confinement de manière plus rigoureuse".

"Des traitements efficaces toute l'année"

Une seule mesure de précaution a été prise, rappelle Jean-Marc Boursier : celle d'augmenter très légèrement la proportion de chlore dans l'eau distribuée à quelque 11 millions d'habitants. "On a des traitements qui sont très efficaces toute l'année. Mais les agences régionales de santé (ARS) et l'OMS ont recommandé de très légèrement augmenter les proportions de chlore", explique-t-il. "C'est une précaution demandée par les autorités publiques de santé et que nous devons évidemment appliquer immédiatement pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens", poursuit le directeur général adjoint de Suez, qui soutient que cette augmentation n'a "pas d'impact gustatif", ou de manière minime.



Suez fonctionne pour l'heure sur des "plans de continuité d'activité", informe Jean-Marc Boursier. "Suez, c'est la distribution d'eau pour 11 millions habitants, indique-t-il. Nous traitons l'assainissement pour 15 millions de Français et nous traitons la collecte et le traitement des déchets pour 10 millions de Français également. Donc, nous devons trouver cet équilibre et nous avons à l'heure actuelle des plans de continuité d'activité". Le directeur général adjoint de Suez explique avoir "des équipes restreintes sur nos usines pour assurer le strict minimum.

Nous avons à peu près la moitié de nos salariés sur le terrain et l'autre moitié qui est soit en arrêt maladie, soit en télétravail.Marc Boursier, directeur général adjoint de Suezà franceinfo

Cela représente "15 000 collègues qui sont tous les jours sur le terrain pour assurer continuité du service", explique Marc Boursier.