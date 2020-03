Coronavirus : l'armée au secours des hôpitaux

Hôpitaux de campagne ou transferts de patients d'une région cluster à une autre moins exposée à l'épidémie du nouveau coronavirus, l'armée joue un rôle dans la lutte contre le Covid-19. Vendredi 27 mars, six malades ont été transférés de Mulhouse (Haut-Rhin) à Bordeaux (Gironde), l'un des départements les moins touchés par le virus. À Marseilles, dans les Bouches-du-Rhône, des malades sont arrivés à l'hôpital militaire Lavéran la semaine passée, eux aussi depuis Mulhouse.

"En tant que militaires, on est habitués à travailler parfois avec moins de moyens"

Avec la crise sanitaire du Covid-19, cet établissement hospitalier a dû se restructurer. Une unité de réanimation a été créée et elle peut à présent prendre en charge 16 patients. "En tant que militaires, on est habitués à travailler parfois avec moins de moyens humains et matériels, savoir soigner autrement dans les situations de crise en essayant le mieux possible pour le plus grand nombre de patients", explique le chef du service réanimation.

Le JT

Les autres sujets du JT