Coronavirus : l'appel des ambulanciers

C'est un appel qui a été lancé aux professionnels de santé qui ne vont pas avoir besoin de leurs masques de protection. Un chirurgien dentiste témoigne : "C'est de l'entraide en fait entre professionnels de santé." Il manque de tout pour Michel Lecousin, président de l'association départementale de réponse à l'urgence : "on donne au compte-gouttes, il nous manque beaucoup de masques, de gants et de tenues de protection contre le coronavirus."



Les ambulanciers en première ligne

D'ici quelques jours, les ambulanciers vont aussi être en manque de masques. Jacky Douchin directeur d'une entreprise d'ambulance pousse un cri d'alarme : "Il faut absolument qu'au niveau national, les ambulanciers soient inclus dans le prioritaires pour avoir du matériel. On est en première ligne, il faut qu'on soit protégé ce n'est pas possible autrement." Les demandes de transport médical augmentent de jour en jour et les ambulanciers ont besoin de changer de masques plusieurs fois dans la journée.

