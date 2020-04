Coronavirus : l'Amérique s'enfonce dans la crise

Des pelletées de terre noire sur des cercueils entassés dans une tranchée. Ces hommes en combinaison blanche sont des employés municipaux mobilisés pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Depuis 150 ans, New York enterre les corps non réclamés par les familles sur une île au large du Bronx. Sur Hart Island, les chariots élévateurs apportent 25 cercueils par jour, là où on en comptait 25 par semaine auparavant. Dans la tranchée de deux mètres de haut, trois cercueils sont empilés puis recouverts de terre.

"Obligés de fouiller parmi les corps"

Au coeur de New York, les morgues improvisées débordent. Un responsable de pompes funèbres a filmé une vidéo où l'on voit des dépouilles transportées d'un endroit à un autre dans un camion non réfrigéré. "Nous, les pompes funèbres, on est obligés de fouiller parmi les corps. On se retrouve à marcher sur certains", se désole Omar Rodriguez.

