Coronavirus : l'Amérique du Sud est moins touchée, mais pas épargnée

Il y a des pays très peu touchés par le coronavirus comme le Paraguay, l’Uruguay ou le Venezuela, avec seulement 357 cas et 10 morts. L’Argentine et la Colombie sont aussi assez peu touchés. Ils ont pu bénéficier de l’expérience européenne. Ils ont agi très tôt et ont fermé les frontières. Le virus circule davantage au Chili ou au Pérou qui compte 45 928 cas pour 1 286 morts. Le pays le plus affecté par la pandémie est le Brésil.

Dengue et Covid-19

Plus de 2 000 médecins latino-américains ont été interrogés. 76% estiment que leur pays est peu ou pas prêt à faire face. Le Pérou ou la Bolivie affrontent deux épidémies car la dengue sévit aussi. Il y a une crainte sociale au Brésil, où les populations indigènes sont vulnérables et au Venezuela, où la population meurt de faim et manque d’eau. Des pays comme l’Uruguay et l’Argentine assouplissent déjà les contraintes, ce qui fait peur à l’Organisation panaméricaine de la santé, qui prend le Chili en exemple car il a décidé de tester ses 18 millions d’habitants.

