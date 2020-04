Coronavirus : l'Allemagne vers une application de géolocalisation contre l'expansion du virus

En Allemagne, la situation sanitaire est moins dramatique que dans le reste de l'Europe de l'Ouest, où l'Italie, l'Espagne, la France ou encore l'Angleterre sont frappés de plein fouet par le Covid-19. En cause, des choix politiques forts comme le recours massif aux tests de dépistages, afin de limiter les contaminations. Pour contenir ce risque, les autorités allemandes entendent, d'ici la mi-avril, lancer une application smartphone qui gélocalise les personnes infectées par le virus. Lundi 6 avril, ce dispositif était en phase de test dans une caserne militaire de Berlin.

Pas obligatoire et anonyme

"Cela marchera sur la base du volontariat. Ce ne sera pas obligatoire, ce sera totalement anonyme, assure le gouvernement. Chacun aura un identifiant codé et ce ne sera pas par GPS mais par Bluetooth. Le principe, c'est que quand vous vous déplacez, à chaque fois que vous serez en contact à moins de deux mètres avec quelqu'un d'autre qui a cette application, ce sera enregistré dans votre téléphone. Et si quelques jours plus tard vous tombez malade (...) cette information est transmise aux autorités qui se chargeront de prévenir tous ceux avec qui vous avez été en contact", explique, en direct de Berlin, le journaliste Laurent Desbonnets.

