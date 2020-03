Coronavirus : l'Allemagne fait des tests massifs

En Allemagne, pas moins de 500 000 tests de dépistage au Covid-19 sont réalisés chaque semaine. C'est beaucoup plus qu'en France. le gouvernement a "mobilisé très tôt, dès janvier, un réseau très dense de laboratoire qui existe ici et on fait de ces tests la priorité absolue. Ici, il n'y a quasiment pas de conditions. Tous ceux qui ont un doute peuvent se faire tester. Soit en faisant la queue devant un laboratoire soit en allant tout simplement chez le généraliste", explique le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Berlin.

Des tests à effectuer soi-même

"Il y a aussi des drives, certains sont gérés par l'armée. Et puis depuis peu il y a même de kits de prélèvement pour effectuer soi-même le prélèvement et le déposer dans la boîte aux lettres de laboratoire. Ça fonctionne disent les virologues. Cela permet de détecter très tôt les cas et de limiter les complications les plus graves", poursuit le correspondant.