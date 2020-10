Coronavirus : l'aération, un geste simple mais très efficace

Angela Merkel en a vanté les bienfaits il y a peu : l’aération. En effet, face à la pandémie de Covid-19, aérer les pièces peut être d’une aide précieuse pour éviter les contaminations. C’est ce que font depuis plusieurs semaines le personnel et les étudiants d’un campus parisien et ce pour toutes les salles, avant et après les cours. "Même si c’est vrai qu’on approche de l’hiver et que certains peuvent avoir froid : la sécurité d’abord", affirme Sacha Madar, responsable administration, réseaux, compétences et développement.

Un geste simple et efficace

Ce geste simple est sous-estimé. Pourtant, il se révèle essentiel. "Les scientifiques nous disent qu’il faut aérer dix minutes trois fois par jour", avait ainsi déclaré Emmanuel Macron. Au fil des mois, des études ont en effet montré la capacité du virus à stagner dans l’air ambiant des lieux fermés. Les particules en suspension disparaissent dès qu’on ouvre une fenêtre.

