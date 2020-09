Coronavirus : inquiétude dans les services de réanimation des Bouches-du-Rhône

On observe dans les Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement à Marseille, un coup d'accélérateur inquiétant des admissions de cas de covid-19 dans les services de réanimation. Sur les 70 lits dédiés au coronavirus, 67 sont occupés dans le département et presque tous dans l'unité de soins de l'hôpital de la Timone à Marseille.



Les formes graves observées lors de la première vague sont également de retour.

Deux professeurs, de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander à la population d'appliquer les gestes barrières et de porter le masque.