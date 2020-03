Coronavirus : inquiétude dans les Ehpad

C’est l’une des maisons de retraite les plus touchées par l’épidémie de Covid-19. L’Ehpad Rotschild, à Paris, dénombre 16 morts et 81 résidents contaminés. Une vingtaine de soignants a également été testée positive au Covid-19. Faut-il craindre le pire dans les maisons de retraite ? Une tragédie est-elle en train de se jouer à huis clos ? À travers les Ehpad de toute la France, l’épidémie a déjà fait des dizaines de morts.

Des mesures de précaution qui ne suffisent pas

Dans un établissement de Saint-Dizier, en Haute-Marne, 16 personnes sont décédées en une semaine, et 40 autres résidents présentent des symptômes. À Thise, dans le Doubs, un Ehpad dénombre 15 morts, dont trois dans les dernières 48 heures. "On fait face à une crise sanitaire sans précédent et cette crise évolue très vite. Toutes les mesures de précaution sont prises de notre côté depuis le début de l’épidémie", assure sa directrice. Malgré ces mesures, les représentants des Ehpad craignent le pire.

