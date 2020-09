Coronavirus : "Il faut augmenter la capacité à faire des tests", plaide Alexis Corbière, député La France insoumise

"Il faut augmenter la capacité à faire des tests" de dépistage du coronavirus, a plaidé Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, mardi 8 septembre sur franceinfo. "Il y a deux choses que nous réclamons, nous, dans ce moment de retour de circulation importante du virus, c'est : gratuité des masques, plus que jamais, et augmentation des tests", a-t-il poursuivi, soulignant que "les queues sont extrêmement longues" devant les laboratoires, notamment en Seine-Saint-Denis.

Interrogé sur un possible raccourcissement de la durée d'isolement des personnes testées positives, Alexis Corbière a dit faire "confiance aux médecins et aux scientifiques". Invité de France Inter mardi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le Conseil scientifique avait rendu un avis "favorable" pour raccourcir à sept jours cette durée d'isolement.

S'ils nous disent que c'est faisable, je leur fais confiance, mais il faut que ça aille de pair avec un sérieux dans le confinement, et je répète qu'il faut augmenter la capacité à faire des tests. Alexis Corbère, député La France insoumise à franceinfo

Sur la question des masques, Alexis Corbière a réaffirmé qu'ils devaient être, selon lui, gratuits à l'école : "L'école est gratuite, laïque et obligatoire, et si le masque est obligatoire dans le cadre de cette école, il doit être aussi gratuit. Et je regrette que ce soit au bon vouloir des régions ou des départements."