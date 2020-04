Coronavirus : franceinfo répond à vos questions

Malgré le confinement, "il faut respecter le calendrier vaccinal de ses enfants. Que cela soit à l’hôpital ou dans un cabinet médical, la filière est bien organisée pour éviter des risques de contamination. C’est sur rendez-vous uniquement. Pour les rappels, on peut attendre la fin de l’épidémie", explique le Dr Mascret.

Retarder sa grossesse si possible

"La polyarthrite rhumatoïde est un facteur de gravité. Il faut faire attention à ne pas attraper le coronavirus et surtout conserver son traitement de fond, y compris les corticoïdes, et tout se passera bien", assure le médecin, journaliste au Figaro.

"Les yeux sont une porte d’entrée du virus. Potentiellement, si on met ses lentilles avec des mains porteuses du coronavirus, il est possible de se contaminer", prévient Damien Mascret avant de donner ce dernier conseil : "Par prudence et par manque de données scientifiques, dans le doute, il vaut mieux retarder sa grossesse si c’est possible".



