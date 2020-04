Coronavirus : franceinfo répond à toutes vos questions

Sur le plateau du 20 Heures, le docteur Damien Mascret répondait aux questions des Français jeudi 2 avril. "Existe-t-il des cas dans le monde et en France, de personnes ayant contracté deux fois le Covid-19?", demandait notamment Philippe. "Des cas ont été décrits, mais apparemment on n’est pas certain que la première fois c’était une infection, on n’est pas sûr que les tests étaient fiables, donc le consensus est de dire pour l’instant qu’une fois que vous l’avez eu, vous êtes immunisés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois", a répondu le docteur.

Quel impact sur les autres virus de l’hiver ?

Concernant l’impact sur d’autres infections virales, comme la grippe, "c’est un peu tôt pour le dire". En effet, "la grippe était déjà presque terminée quand le covid-19 est arrivé en France, et l’épidémie de gastro-entérite avait atteint son pic déjà janvier". Il est donc encore difficile de savoir si les gestes barrières ont eu un impact sur ces autres virus. Enfin, à quoi servent les tests, sachant que les résultats peuvent varier rapidement ? "Les tests sont fiables quand ils sont positifs, par contre, s’ils sont négatifs, on se méfie beaucoup." En effet, le virus peut être plus profond dans les bronches ou absent lors du test.