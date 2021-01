Coronavirus : Faut-il s’inquiéter des nouveaux variants ?

Pendant que le Royaume-Uni se reconfine pour freiner la propagation du nouveau variant de la Covid-19, la France se questionne. Que faire face à ces nouveaux variants ? Pour Jean Paul Stahl, ancien chef de service des maladies infectieuses au CHU de Grenoble-Alpes, il ne faut pas s’inquiéter de son caractère plus contagieux : "Ce variant semble effectivement plus contagieux. Mais l’explication de l’explosion des cas au Royaume-Uni ne doit pas être mise uniquement sur le dos du variant. Il faut regarder l’ensemble des mesures qui ont été appliquées."

"Cela pourrait être le commencement des ennuis"

Si les symptômes du variant sont significativement les mêmes que ceux contractés avec le virus classique, il n’en reste pas moins plus préoccupant. Deux nouveaux vaccins dont le Moderna devraient être validés la semaine prochaine. "Ces vaccins provoquent une immunité sur une plus grande variété de protéines virales qui incluaient celles qui sont devenus inexistantes sur le variant mais pas seulement. Donc il n’y a pas de raison de penser que ces vaccins soient inefficaces", rassure Jean Paul Stahl. Cependant, la France risque de subir les conséquences des fêtes de fin d’années dans les jours à venir. "Cela pourrait être le commencement des ennuis générés par ces rassemblements non contrôlés et que je qualifierais sans aucune retenue comme irresponsable", reconnaît l’ancien chef du CHU de Grenoble-Alpes. Pour rappel, en France, le Covid-19 a touché 19 814 nouveaux cas et plus de 281 décès dans les dernières 24 heures.