Coronavirus : faut-il retarder la rentrée ?

Les gestes barrières ne suffisent plus et face à la forte reprise de l'épidémie, certains médecins demandent le report de la rentrée des classes, prévue le 2 novembre. "Pour les collèges, les lycées, les universitaires, je pense qu'il serait bien que pendant deux semaines, on fasse uniquement l'enseignement à distance", explique le professeur Antoine Flahault. Les foyers de contaminations se multiplient dans les collèges et les lycées. Une option qui inquiète les parents.



Six millions d'élèves pourraient être concernés

La fédération des parents d'élèves du public (FCPE) réclame de la clarté à quelques jours de la rentrée scolaire. "Ca veut dire prévenir parents et élèves de comment va se passer l'école si on doit reconfiner et si on doit faire l'école à distance. Aujourd'hui, on est loin du compte, car les moyens à disposition des établissements ne sont pas les mêmes en fonction du territoire dans lequel on habite ou de la famille dans laquelle les enfants grandissent", explique Rodrigo Arenas, président de la FCPE. Ce possible reconfinement concernerait six millions d'élèves dans le secondaire et près de trois millions à l'université.

