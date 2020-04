Coronavirus : en Mayenne, des soignants se dédient aux pensionnaires d'un Ehpad

Au pied du clocher du village de Bouère (Mayenne), des remorques sont installées sur le parking d'un Ehpad. C'est dans ces logements insolites que vivent les soignants depuis maintenant deux semaines. À chaque fin de service, Adeline et Isabelle retrouvent leur nouveau chez-soi où le nécessaire a été mis en place pour vivre convenablement et ne pas propager le virus.



12 heures de travail par jour

Pour l'instant, aucun cas de Covid-19 n'a été recensé dans l'Ehpad. Les pensionnaires sont confinés, et les soignantes plus rassurées qu'au début du confinement. Elles travaillent 12 heures par jour, 3 jours par semaine et restent au plus près des personnes âgées. Une vie personnelle mise de côté pour le bien-être des résidents. Un gain de sécurité grâce aux remorques prêtées gratuitement à l'Ehpad par un chef d'entreprise, et ce, jusqu'à la fin du confinement. Tout le personnel de l'Ehpad est prêt à continuer à ce rythme pour le bien des résidents.

Le JT

