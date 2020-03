Coronavirus en Chine : non, les policiers n'abattent pas les malades

"Je vous explique. Le gouvernement de Chine a donné le feu vert aux flics de là-bas de tuer tous ceux qui ont le coronavirus", annonce une jeune femme dans sa story Snapchat. Sur les réseaux sociaux, la rumeur a enflé ces derniers jours. Les autorités chinoises seraient en train de se livrer à une épuration pour résoudre l'épidémie de Covid-19, le pays étant le foyer mondial de cette maladie. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un montage de vidéos amateurs. On y voit plusieurs membres du personnel médical chinois armés. Dans la séquence qui suit, on entend des détonations, comme des coups de feu. Enfin, dans une troisième vidéo, on voit une personne à terre.

Trois vidéos pas forcément en rapport avec le coronavirus

On pourrait croire, en effet, que ces différents événements se suivent. Or il n'en est rien. La première image a été tournée dans la ville de Jinhua, à l'est de la Chine. Dans la troisième image, l'intox est claire : l'homme à terre vient de subir un accident de moto, selon un témoignage recueilli par France 24. Quant aux coups de feu, il s'agit en réalité du son de feux d'artifice pour le Nouvel An chinois.