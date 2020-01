Coronavirus : en cas de symptômes, appelez le 15

Les symptômes sont similaires à la grippe. Alors que trois cas de coronavirus ont été détectés en France, le docteur Damien Mascret est sur le plateau du 13 Heures pour répondre aux interrogations. "On a de la fièvre, des frissons, on tousse, on ne se sent pas bien, parfois on a mal à la tête", détaille le médecin samedi 25 janvier. Il précise néanmoins que les autorités sanitaires manquent encore de détails sur les cas chinois.

Ne pas se rendre aux urgences

"Pour l'instant ce que l'on sait, c'est que les personnes qui sont très âgées, ou les personnes qui ont des maladies respiratoires ou cardiaques sont peut-être les personnes les plus vulnérables", poursuit le docteur. Un individu souffrant de symptômes grippaux et ayant séjourné en Chine est invité à appeler le 15. "En tout cas, n'allez pas vous-même aux urgences, vous risquez dans ce cas là de contaminer d'autres personnes", conclut Damien Mascret

Le JT

Les autres sujets du JT