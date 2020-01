DIRECT. Coronavirus : l'armée chinoise envoyée en renfort contre l'épidémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Trois cas du nouveau coronavirus chinois ont été confirmés en France, sur des patients hospitalisés à Paris et Bordeaux. L'épidémie se répand rapidement en Chine, avec 1 300 cas de contamination dont 41 mortels recensés.



Lors d'une nouvelle audition, Monique Olivier a affirmé que Michel Fourniret, son ex-mari, a bien tué Estelle Mouzin. Elle a même évoqué de possible "repérages" avant l'enlèvement.



Au moins 20 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées dans un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la province d'Elazig, dans l'est de la Turquie.



Rennes et Nice ont partagé les points (1-1) en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.