Coronavirus : en Belgique, une église est devenue l’annexe d’une école

L’église de Sint-Jozef-Olen, près d’Anvers (Belgique), s’est trouvée une nouvelle vocation. Située en face d’une école primaire catholique, elle en est naturellement devenue l’annexe. Pour dédoubler les classes et respecter les mesures sanitaires, les instituteurs ont investi l’église et installé des tables entre le bénitier et le confessionnal, dans une ambiance un peu solennelle pour des élèves de CM2. "Nous avons pensé qu’ils auraient plein de choses à se dire, mais je pense qu’ils ont besoin d’un peu de temps pour s’habituer au fait d’être de retour à l’école", explique l’institutrice.

Cohabitation

Un petit temps d’adaptation semble encore nécessaire, d’autant plus que les journées de cours, outre les récréations, sont parfois interrompues par des enterrements. Heureusement, les tables n’ont pas besoin d’être déplacées à chaque fois, puisque peu de personnes peuvent assister à ces cérémonies, en raison des mesures sanitaires. Une solution qui durera encore quelques semaines, jusqu’à l’examen sacré de passage au collège.

Le JT

