Coronavirus en Allemagne : un confinement laxiste à Berlin

Mercredi 8 avril, le confinement contre le coronavirus Covid-19 se poursuit en Allemagne. “Confinement oblige, comme plus de la moitié des Allemands, je suis le plus souvent en télétravail, on sort le moins possible”, explique le journaliste. “On voit encore beaucoup de monde dans les rues, dans les parcs. Les règles sont moins rigoureuses qu’en France”, développe le journaliste Laurent Desbonnets en duplex de Berlin.

“Je n’ai besoin d’aucune attestation”

En Allemagne, la règle principale à respecter est la distance minimum d’1m50 entre chaque personne. “Pour circuler, je n’ai besoin d’aucun justificatif, d’aucune attestation. (..) La particularité en Allemagne, c'est que chaque région décide de ses propres règles. Ici, à Berlin, on peut aller acheter un livre dans une libraire, en revanche, on ne peut pas faire de pique-nique”, précise le journaliste.