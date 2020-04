Coronavirus : Emmanuel Macron va annoncer ses mesures aux Français

Emmanuel Macron prendra la parole, lundi 13 avril au soir, pour détailler ses mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. Un prolongement du confinement, peut-être jusqu’au 15 mai, est attendu. Quoi d’autre ? "D’abord, sur le confinement, plutôt qu’un renouvellement au compte-gouttes de 15 jours en 15 jours, comme un supplice qui plonge les Français dans l’incertitude, Emmanuel Macron se demande s’il ne serait pas plus efficace d’annoncer un confinement d’au moins un mois supplémentaire, quitte à l’abréger si la situation s’améliore, d’autant que l’Élysée craint la fameuse deuxième vague. ‘Il ne faut pas relâcher l’effort, car la bataille n’est pas gagnée’, assure un proche du président", rapporte la journaliste Valérie Astruc sur le plateau du 13 Heures.

La bataille de la réanimation en passe d’être gagnée, assure l’Élysée

"Autre point crucial : la reprise des cours des élèves. À New York (États-Unis), les établissements scolaires rouvriront en septembre. Emmanuel Macron pèse le pour et le contre : redémarrer les cours pour seulement un mois, avec les risques sanitaires que cela comporte, ne serait pas raisonnable. Problème : les enfants à la maison, ce seront autant de parents qui ne pourront pas retourner au travail, ce qui ralentira le redémarrage de l’économie", ajoute-t-elle. "D’après l’Élysée, on est en passe de gagner la bataille de la réanimation. Le système hospitalier a tenu. Reste à éclaircir des points qui font débat : quelles consigne sur l’usage des masques, des tests de dépistage, des traitements ? Les Français sont de moins en moins confiance à l’exécutif. Au président de faire preuve de transparence", conclut Valérie Astruc.

