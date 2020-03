Coronavirus : Emmanuel Macron s’exprime en direct sur la pénurie de masques

Selon la journaliste Valérie Astruc présente sur le plateau du 13 Heures, le discours du président de la République sera un peu moins formel, mais néanmoins essentiel. “Après l’hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin,) mercredi 25 mars, le voici sur le front de la fabrication de matériel médical, qui manque cruellement”, explique la journaliste. Emmanuel Macron veut une mobilisation générale de tout l’appareil industriel pour faire face aux pénuries et accélérer la cadence. “Le président va rappeler la montée en puissance de la fabrication de masques”, poursuit Valérie Astruc.

Emmanuel Macron s’exprime en direct de l’usine Kolmi-Hopen à Angers dans le Maine-et-Loire. “Nous avons un combat contre ce virus à mener et des soignants qui sont au front chaque jour. Et évidemment, protéger et équiper ces soignants est un défi que nous connaissons depuis le début (...) Ce sont d’abord des masques, les masques chirurgicaux ou FFP2, nous sommes passés de 4 millions de masques par semaines à 40 millions”, a déclaré le président de la République. Pour faire face à la crise et obtenir ces 40 millions de masques nécessaires par semaine, le gouvernement a pris plusieurs décisions: importer massivement des masques de Chine, et en produire davantage en France.

