Coronavirus : Emmanuel Macron rend visite au professeur Didier Raoult à Marseille

C’est une visite surprise du chef de l’État à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à l’abri des caméras. Emmanuel Macron est venu à la rencontre du professeur Didier Raoult pour prendre connaissance de ses recherches sur le Covid-19. Depuis près d’un mois, l’infectiologue mène un essai clinique : un traitement à base d'hydroxychloroquine, une molécule dérivé d’un médicament contre le paludisme. Didier Raoult estime l’efficacité du traitement à 91%, mais son essai clinique est au cœur d’un débat médical.

“Emmanuel Macron marque le coup ”

Cette visite du chef de l’État est-elle une façon de légitimer le professeur Raoult ? “A l’Elysée on a beau ce soir assurer qu’Emmanuel Macron n’envoie pas un signal particulier, ce déplacement est forcément symbolique. Certes, Emmanuel Macron et le professeur Raoult se parlent régulièrement au téléphone, le contact n’a jamais été rompu entre eux. Mais en allant sur place, Emmanuel Macron marque le coup et montre qu’il ne méprise pas les travaux du professeur”, explique la journaliste Anne Bourse en direct du palais de l'Élysée à Paris.

