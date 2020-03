Coronavirus : drapeaux en berne en Espagne, un Van Gogh volé aux Pays-Bas

En Hongrie, Viktor Orban obtient les pleins pouvoirs. Profitant de l’épidémie de coronavirus, le Parlement hongrois vient de voter une loi controversée qui permet au gouvernement Orban de légiférer par ordonnance sans durée déterminée. L’opposition est consternée.

L’Espagne met ses drapeaux en berne. Une minute de silence est respectée tous les midis en hommage aux victimes du coronavirus. L’épidémie a fait 7 340 décès et touche plus de 85 000 personnes. Le confinement est prolongé et les activités professionnelles limitées au minimum.

La F1 au service de la lutte contre le Covid-19

Des ingénieurs de Formule 1 britanniques ont élaboré une aide respiratoire. Elle a été élaborée en huit jours par des ingénieurs de l’équipe de Mercedes. Un moyen de combler le manque de respirateurs qui manquent au Royaume-Uni.

Aux Pays-Bas, un tableau de Van Gogh a été volé. Il était conservé dans un musée près d’Amsterdam fermé à cause de l’épidémie. Les voleurs en ont profité. La valeur de l’oeuvre d’art est estimée à six millions d’euros.



