Coronavirus : Donald Trump entre en conflit avec l’OMS

C’est un véritable coup de tonnerre. Mercredi 15 avril, le président des Etats-Unis Donald Trump a démarré un conflit avec l’OMS. « J’ordonne la suspension du financement de l’organisation mondiale de la Santé pendant qu’une étude est menée pour examiner son rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus », a-t-il déclaré. Un coup dur pour l’organisation, l’Etat américain étant son plus gros contributeur avec près de 450 millions d’euros par an.

La France regrette cette décision

Cette annonce choc du président américain n’est pas partagée par les autres puissances mondiales. La Chine a dénoncé ce comportement, tout comme plusieurs pays européens, à l’image de la France. « Nous regretterons donc à chaque fois qu’il y a une encoche dans le multilatéralisme que cette encoche ait lieu et nous espérons évidemment vivement qu’il y ait un retour à la normale et que l’OMS, qui a fait face à une pandémie inédite tout comme l’ensemble des pays du monde, puisse effectuer de manière sereine le travail qui est le sien », souhaite Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement.