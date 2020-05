Coronavirus : Donald Trump annonce prendre de l'hydroxychloroquine, le traitement recommandé par le professeur Didier Raoult

Le président des Etats-Unis a assuré qu'il n'était pourtant pas atteint du Covid-19.

Donald Trump a annoncé lundi 18 mai prendre de l'hydroxychloroquine depuis une semaine et demi. "Je prends une pillule tous les jours", a-t-il indiqué, affirmant qu'il n'avait "aucun effet secondaire" causé par le traitement. "Qu'a-t-on à y perdre ?", a-t-il conclu pour expliquer sa démarche. Le président américain a cependant assuré qu'il n'était pas atteint du Covid-19 et qu'il avait demandé l'avis de ses médecins.

Donald Trump a également indiqué qu'il se faisait tester très régulièrement et que, jusqu'à présent, il avait toujours été négatif au coronavirus. Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 90 000 décès et des 1,5 million de cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, enregistrant ainsi 10 000 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en une semaine. Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense, selon les bilans officiels, le plus grand nombre de morts et de cas dépistés de la maladie.

Un traitement dont l'efficacité n'a jamais été prouvée

L'hydroxychloroquine est plébiscité par le professeur Didier Raoult, qui dirige l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille, un pôle de recherche sur les maladies infectieuses. A ce jour pourtant, l'efficacité de ce traitement est largement mise en doute par des études scientifiques menées sur les malades atteints du Covid-19.

La première étude, menée par des chercheurs français, conclut que ce dérivé de l'antipaludéen chloroquine ne réduit pas significativement les risques d'admission en réanimation ni de décès chez les patients hospitalisés avec une pneumonie due au Covid-19.

Selon la seconde étude, menée par une équipe chinoise, l'hydoxychloroquine ne permet pas d'éliminer le virus plus rapidement que des traitements standard chez des patients hospitalisés avec une forme "légère" ou "modérée" de Covid-19. En outre, les effets secondaires sont plus importants.