Coronavirus : "D’ici la fin 2020 probablement, cette épidémie sera terminée"

L'essai clinique d’un vaccin contre le Covid-19 est une "prouesse. On va peut-être arriver en-dessous du seuil de un an. On sait aussi que d’ici la fin de l’année, probablement, cette épidémie sera terminée. Mais le vaccin restera intéressant, car on ne sait pas si après avoir fait le tour du monde le Covid-19 ne va pas revenir l’an prochain", estime le Dr Mascret.

Disparition inexpliquée du Sras

"Le Sras a complètement disparu sans savoir pourquoi. Le Mers continue de vivre et de tuer au Moyen-Orient. Le virus de la grippe revient tous les ans avec des souches différentes", précise-t-il.

Outre le vaccin, on peut trouver des remèdes au Covid-19. "On teste des antiviraux qu’on avait essayé contre le sida. On a vu fourmiller des essais en Chine. Les résultats sont attendus avec impatience", conclut Damien Mascret.

