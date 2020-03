Coronavirus : deux nouveaux foyers français détectés

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé de nouvelles fermetures d'écoles, mercredi 11 mars, dans deux nouveaux foyers. Le journaliste Léopold Audebert détaille : "On apprend ce soir (mercredi 11 mars) que deux nouveaux foyers ont été découverts en France. Le premier en Corse et le deuxième près de Montpellier (Hérault). En conséquence, toutes les écoles et toutes les crèches sont fermées dans dix-neuf agglomérations de Montpellier, à compter de ce soir pour 14 jours."

Néanmoins, malgré ces deux nouveaux foyers de contamination du Covid-19, la France reste en stade 2, comme le rappelle le journaliste en duplex. En effet, selon le ministre de la Santé, la vitesse de propagation du virus n'est pas la même partout au niveau national. Il est donc impossible d'appliquer le stade 3 de manière uniforme. Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que nous étions arrivés au stade de la pandémie.

