Coronavirus : des tests sérologiques pour tous ?

Dépister le Covid-19 grâce à une simple prise de sang, c'est ce que propose un laboratoire nancéien depuis quelques jours. De quoi attirer les curieux. "Je n'ai pas de symptômes, mais je voudrais quand même être sure", explique une patiente. Le test est non remboursé et coûte une cinquantaine d'euros. Le prix de la sérénité pour certains.

Des résultats en 30 minutes

La plupart des gens qui se présentent au laboratoire n'ont pas de symptômes. Pour faire le test, la méthode est simple : vérifier dans le sang la présence d'anticorps spécifiques au Covid-19. En un mot, il s'agit de voir si le corps se défend ou s'est défendu contre le virus. Le test est réalisé en 30 minutes par une machine que vient de recevoir le laboratoire. Alors que le test nasal contrôle la présence du virus, le test sanguin indique si les personnes sont immunisées.

