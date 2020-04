Coronavirus : des symptômes ressentis même après la guérison

Malgré la guérison, le quotidien des personnes touchées par le coronavirus Covid-19 reste bouleversé. La peur persiste, que rien ne sera plus comme avant. Pour de nombreux malades guéris, la maladie n'était qu'une première étape et certains symptômes peuvent être ressentis longtemps après. Une gêne respiratoire, de la fatigue voire une perte du goût et de l'odorat.

"J'ai vraiment peur que ça ne revienne pas"

"J'ai vraiment peur que ça ne revienne pas et en même temps, je reste positive", explique une ancienne malade qui n'a toujours pas retrouvé ses sens. Depuis la mi-mars, une autre femme, elle aussi contaminée, reste très fatiguée. "J'ai la respiration coupée, je suis vite essoufflée. J'ai les poumons malades et ça pompe beaucoup d'énergie. (...) Ils vont sans doute guérir d'ici trois semaines, un mois", indique-t-elle.

