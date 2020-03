Coronavirus : des motifs d'espoir en Italie

En Italie, le pays le plus touché depuis le début de l'épidémie mondiale de coronavirus Covid-19, avec plus de 10 000 morts recensés dans les hôpitaux, les mesures de confinement sont bien respectées par la population. Mieux, mardi 31 mars, ces dernières commencent à montrer leurs effets contre la dynamique épidémique. Les journaux du pays en font leur une : le virus ralentit sa progression, offrant aux hôpitaux un espoir bienvenu.

"Nous allons les sauver"

À Bergame, la grande ville italienne la plus touchée, les médecins ne sont plus obligés de choisir entre les patients lesquels pourront bénéficier de soins dans les établissements hospitaliers. Désormais, il y a un équipement pour chaque nouvel arrivant. "La grande majorité de nos patients a désormais 50 ans, mais heureusement ils sont plus solides et il est possible de les soigner. Nous allons les sauver", espère un médecin urgentiste.

